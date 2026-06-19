◇W杯北中米大会1次リーグB組カナダ 6―0 カタール（2026年6月18日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、開催国カナダがカタールに6―0（前半3―0）で大勝し、W杯出場3度目、8試合目にして初勝利を記録した。カナダは1勝1敗の勝ち点4とし、初の1次リーグ突破に前進した。カナダは1―1で引き分けた初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦から先発を2人変更。前戦途中出