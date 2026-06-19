バンダイスピリッツは、『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇士！！』より「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月19日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマンギンガビクトリー」(9,900円)『劇場版 ウルトラマンギンガS 決戦！ウルトラ10勇