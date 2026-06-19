バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月19日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年2月発送予定。2027年2月発送予定「S.H.Figuarts リクーム〈地獄のリクーム〉」(9,900円)『ドラゴンボールZ』から、戦闘服が破れた状態のリクームがS.H.Figuartsに登場。「ギニュー特戦