「とんでもないことですよ」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、長寿クイズ番組『パネルクイズ アタック25』のゴールデン帯進出にコメントした――。佐久間宣行氏○「マネージャーがいなくてよかった」「いたら…」1975年にスタートし、視聴者参加型のクイズ番組として長年親しまれている『パネルクイズ アタック25』。現在は、『BS10 パネルクイズ アタック25』として日曜昼に放送されているが、7月より金曜夜のゴールデン帯