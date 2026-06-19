いすゞ自動車は「第8回 国際 建設・測量展」(CSPI 2026、幕張メッセで6月20日まで開催)に「産業用リビルトエンジン」を展示している。自動車ではよく聞くリビルトエンジンだが、産業用とはどんなもの? 用途は? 会場で実物を確認してきた。産業用リビルトエンジンとは何なのか建設・産業用のいすゞ製中古エンジンを新品同様に再生「産業用リビルトエンジン」とは、建設機械や工場設備、インフラ用の大型機械に搭載され、壊れたり使