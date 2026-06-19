「＜セイコー プロスペックス＞ マリンマスター 1968 ヘリテージ JAMSTEC コラボレーション限定モデル（HBF002J）」は、海洋研究開発機構（JAMSTEC）との協働によって誕生した特別仕様のダイバーズだ。ダイヤルには、日本初の砕氷機能を備えた北極域研究船「みらい」が海氷に刻む航路をイメージした独自パターンを採用した。セイコーのダイバーズウォッチがずらり。これまでに紹介したモデルはこちら砕氷された氷塊が埋め尽くす北