西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（乙女座・天秤座） 乙女座 穏やかで規則正しい日常を好む 知的かつ客観的な世界の観察者 二分類 女性星座 三分類 柔軟宮 四分類 地のエレメント ・守護星 水星 ・象徴する体の部位 胃、腸 ・象徴するフレーズ I analyze 「私は分析する」 キーワード 冷静で観察力・分析力に富む/物事の規則・ルールを守る/礼儀正