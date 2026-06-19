恐ろしいほどの超罰金社会！観光地として人気のシンガポールで、高額の罰金が発生する変わったNG行為とは 観光地として人気のシンガポールは恐ろしいほどの超罰金社会！ 「罰金都市」の異名を持つ 東南アジアで最も経済が発展した国シンガポール。古来、アジア・オセアニア地域における海上交易の中継点として栄えてきました。そして、貿易港として発展したイギリス植民地時代を経て、現在は金融、石油化