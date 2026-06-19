◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦カナダ６―０カタール（１８日、ＢＣプレース・バンクーバー）ＦＩＦＡランク３０位で開催国のカナダが５６位のカタールに６―０で大勝し、Ｗ杯で初白星を手にした。自国バンクーバーでの試合なこともあり、スタンドは赤一色。観衆の期待に応えるように前半から得点を重ねた。まずは前半１６分、ＦＷのＪ・デービッドの強烈なミドルシュートからのこぼれ球をＦＷラリンが押し込み