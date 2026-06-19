チェコ―南アフリカ戦で主審を務めるペンソ審判員＝18日、アトランタ（ロイター＝共同）ペンソ審判員（米国）が女性としてW杯史上2人目となる主審を務めた。南アフリカが1点を追う後半にチェコのハンドを判定するなど、同じ米国出身の2人の女性副審とともに序盤から冷静に試合を裁いた。2022年カタール大会ではフラパル審判員（フランス）が女性として初めてW杯の主審を務めた。ペンソ審判員は23年の女子W杯決勝でも主審を担っ