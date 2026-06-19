ブラジル・サッカー連盟の関係者は１８日、同国代表のＦＷネイマール（サントス）が、１次リーグＣ組初戦に続き、１９日のハイチとの第２戦（フィラデルフィア）も欠場すると明らかにした。１８日、ロイター通信が報じた。ふくらはぎの負傷が回復し、チーム練習には復帰したものの、ベンチ入りせず、キャンプ地に残るという。（平地一紀）