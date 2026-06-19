将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で始まった。防衛7連覇を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に対し、タイトル戦初登場の服部慎一郎七段（26）が挑む本シリーズ。第1局は藤井棋聖が勝利を収めており、本局で連勝を飾るか、服部七段がタイに押し戻すか。大注目の対局が幕を開けた。【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の第2局（生中継中）藤井棋聖