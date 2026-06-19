前回２２年カタールＷ杯で美しきサポーターとして話題となったタレントでドラマーのＳＨＯＮＯが夫とともにＷ杯を楽しむ様子を投稿し、反響をよんだ。今年３月にＪ１名古屋の山岸祐也との結婚を発表。フランスＶＳセネガルを観戦したそうで「エンバペはやっぱりすごかった日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！裾まくってるゴム見えててダサすぎ