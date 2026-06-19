オランダのイェッテン首相主催の昼食会に臨まれる天皇陛下＝18日、ハーグのマウリッツハイス美術館（代表撮影・共同）【ハーグ共同】オランダ訪問中の天皇陛下は18日午前（日本時間18日午後）、ハーグで開かれたイェッテン首相主催の昼食会にウィレムアレクサンダー国王と共に出席された。「友好協力関係をより重層的なものとし、次世代を担う若者や子どもたちのために一層深めていくことを心から希望する」とあいさつした。こ