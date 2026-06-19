MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月15日（月）の放送では、ゲストにアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介が登場。結成15周年でまだCDデビューを果たしていない彼らが、これまで同期や後輩のデビューを見送ってきたときの心境を赤裸々に語った。【映像】結成15周年で未デビュー…ふぉ〜ゆ〜が明かす胸の内今回