4年に一度の世界最高峰のサッカー国際大会「FIFAワールドカップ2026」（W杯）が開催中です。日本サッカー協会（JFA）は2026年6月1日から、期間限定のオフィシャルグッズストア「JFA STORE」を、東京・大阪に5店舗オープンしています。東京駅や大阪駅でも買える！グッズストアでは、日本代表「SAMURAI BLUE」の応援グッズを販売しています。＜東京＞●JFA STORE 東京スカイツリー店期間：6月4日から28日場所：東京スカイツリー 1階