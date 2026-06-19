7月24日に公開される『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の日本語吹替版声優を大島優子とレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が務めることが決定した。 参考：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』7月24日公開日本語吹替版ティザー予告も テレ東系で毎週金曜17時55分から放送中、さらに各種プラットフォームでも配信されているアニメシリー