１９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比４９７円高の７万１５５１円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが７２ドル高と上昇し、ナスダック指数も値を上げた。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は最高値を更新した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１６１円３０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS