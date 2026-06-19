タンスのゲン株式会社は、最高45℃の高温環境下でも使用可能な「猛暑環境対応」スポットクーラー2機種を発売した。近年の猛暑により、工場や倉庫、厨房、イベント会場など、空調設備の導入が難しい現場での熱中症対策ニーズが高まっている。さらに、2025年6月からは改正労働安全衛生規則の施行により、一定条件下での作業における熱中症対策が企業に義務付けられるなど、職場環境の暑さ対策への関心が高まりつ