レーザーテックがカイ気配スタートで上値追い継続、連日の上場来高値更新と気を吐いている。前日の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が６．４％高と急騰し、日米同時半導体株高の様相を呈している。そのなか、前日はレーザーテクと強固なパートナー関係にあるＡＳＭＬホールディング＜ASML＞も続伸し最高値を更新した。ＡＳＭＬ