現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのグループB第２戦で、開催国カナダとカタールが激突した。立ち上がりからボールを握り、積極的に攻撃を仕掛けるカナダは16分に先制に成功する。ジョンストンのクロスからジョナサン・デイビッドがボレーシュート。相手GKアブナダがはじいたボールをラリンが押し込んだ。さらに29分、敵陣ボックス手前右でボールを受けたブキャナンがシュート。相手に当たってこぼれたボールに