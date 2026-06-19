19日8時50分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比145ポイント高の3万7245ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6942.86ポイントに対しては302.14ポイント高。 株探ニュース