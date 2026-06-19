ＴＢＳで放送中の、岡田将生が主演を務める金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』が今夜［６月１９日（金）］最終回を迎える。本作は、２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる刑