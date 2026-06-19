ロッテは交流戦を10勝6敗2分で12球団中5位で終え、リーグ戦の戦いに戻る。西川史礁がリーグ2位の打率.302をマークし、佐藤都志也も攻守に頼りになる存在となり、小川龍成と友杉篤輝の“二遊間”は鉄壁な守備に加えバットでもチームに貢献するなど、中心選手に成長。投手陣もジャクソンが先発の軸としてローテーションを守り、小島和哉も復調傾向、リリーフ陣も守護神・横山陸人がリーグトップの22セーブ、勝ち試合の8回を投げる