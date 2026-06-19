関西テレビ系で金曜深夜０時４５分から放送中の「千原ジュニアの座王」に出演中のお笑いタレントの千原ジュニアが同番組の収録後に行われた記者会見に出席した。同番組は、作り込んだネタではなくショートネタで競い合う、いわば笑いの総合格闘技。ルールは、大喜利、ギャグ、モノマネなどのお題が書かれたイスでイス取りゲームを行い、座れなかった芸人が「勝てる！」と思う相手を指名してネタバトルを展開。審査委員長の判定