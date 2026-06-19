北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われた。後半、カナダ選手が大怪我を負うアクシデントが発生。中継映像でも映さない措置が取られ、場内は騒然となった。衝撃が広がったのは後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がってい