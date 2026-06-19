“現場介入”は本当になくなるのか？楽天は６月17日、前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が新監督として就任することを発表した。シーズン途中に外部招聘で指揮官を招くのは極めて異例のこと。三木谷浩史オーナー（61）はチームの低迷について「責任を感じている」と詫びつつ、「異例」という言葉を連発してファンやメディアに理解を求めた。５月28日、バンテリンドームナゴヤに三木谷オーナーが自らが乗り込んで選手を鼓舞したがチー