今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿された、猫のひのきちゃんと飼い主さんご家族の息子さんの仲の良いやり取りです。記事執筆時点で2.7万回再生を記録し、「実の姉弟みたいだなぁ!」「唯一無二の存在なのですね♡」「可愛すぎて悶絶です」といった声が寄せられています。 【動画：男の子にピッタリ寄り添う猫→『犬みたい』と言われると…思わずほほえんでしまう『愛おしい光景』】 息子さんにぴ