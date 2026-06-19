SNSで64万回以上視聴され3.9万いいねを集めているのは、一緒に暮らしている猫ちゃんとわんちゃんが見せてくれた平和すぎる光景。投稿には、視聴者から「ニャン圧がスゲーにゃ」「犬さえも下僕にする猫様……強い…」などのコメントが届いています。 【動画：くっついて寝ていた『黒猫と柴犬』→柴犬が離れようとした結果…まさかの光景】 寄り添って寝ているふたり Instagramアカウント「Charantel」に投稿されたの