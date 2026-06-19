テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期が、7月3日より第2クールが放送されことを受け、キービジュアル第2弾、PV第2弾、OP・ED主題歌第2弾が解禁された。【画像】謎のキャラ登場！ビビるリムル様たち…公開された『転スラ』場面カットキービジュアル第2弾には、リムルをはじめ、いよいよアニメ本格登場となる原初の悪魔、テスタロッサ・ウルティマ・カレラが描かれている。手前にはクロエとグランベル、そ