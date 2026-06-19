俳優の有村架純が主演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（公開中）より、有村演じる主人公・和歌子の“過去イチ危ない”姿を収めた場面写真と本編映像が一挙解禁された。【動画】こんな有村架純、見たことない！本編映像本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情