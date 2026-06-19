第3管区海上保安本部によりますと、19日午前3時半ごろ、東京の伊豆諸島の利島で沖縄の海運会社「琉球海運」が所有する貨物船「にらいかない?」（1万1687トン）が岩場に座礁しました。船には日本人の乗組員17人が乗っていましたが、全員ケガはなく、船からの油の流出もないということです。当時、大阪から東京に向けて航行中で、トレーラーのシャシーや、乗用車などを積んでいたということです。下田海上保安部が事故の詳細について