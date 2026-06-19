グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が18日、自身のインスタグラムを更新。教室でのスクール水着姿を投稿した。「ポジション捕手の太ももです」と紺色の水着の下に黒いストッキングを履き、机の上に座って自慢の脚力を披露。その上から制服を羽織るショットを公開した。ファンやフォロワーからも「素晴らしい太もも」「最高のお太もも」「理想的な太さ」「最高の肉感」「とても健康的」「笑顔大好き」「メロメロ」「凄す