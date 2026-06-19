パパの歌声に独特な反応を見せるワンコの様子が話題となっています。低音であれば怒られないのかを試してみたところ、思わず笑ってしまう結末が待っていたのだとか。 投稿は記事執筆時点で83万再生を突破し、「パパさん上手なのにｗ」「たまたま流れてきて元気出た！」とのコメントが寄せられています。 【動画：『歌上手いのにｗｗ』パパの歌声にブチギレる犬→高音が嫌なのかと思い、低音で歌った結果…辛辣な光景】 低音な