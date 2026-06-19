長期旅行の帰り道、車内で並んで過ごしていた2頭のゴールデンドゥードル。移動中に見せた何気ないひと幕が、あまりにも愛おしいと多くの人の心を掴むこととなりました。 話題の投稿は記事執筆時点で2万再生を突破。「可愛い～♡」「何度も見ちゃう」などのコメントが寄せられています。 【動画：長期旅行の帰りの車内→睡魔と戦っている犬が、限界を迎えて…あまりにも愛おしい『人間のような光景』】