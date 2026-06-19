連日、全国的にクマが出没し商店街や住宅街を駆け抜けるなど市街地での目撃情報が相次いでいます。そこで、クマが出没しやすい場所や遭遇した場合の注意点を専門家に聞いてきました。石川県内での目撃件数は、6月10日までに93件で、統計が始まった2005年以降、過去2番目の多さとなっています。県内では17日の朝に今年初めてとなる人身事故が発生。小松市で80代男性が顔や足などをかまれたりひっかかれたりする大けがをしました。生