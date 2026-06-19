岸和田競輪場の「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）は18日、決勝が行われ、佐藤水菜がV。7連続G1制覇の偉業を達成した。太田りゆ（31＝埼玉）は見せ場なく6着に終わった。「難しい並びだった。追い上げに行ったけどフィットしなかった。残念です」。うつむきながら振り返った。ただ、収穫もあったという。「最終日に関しては最悪だったけど初日、2日目はしっかり戦うという気持ちを持って走れた。次（のG1）はオー