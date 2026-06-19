テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表が１９日（日本時間）に２１日（日本時間）のチュニジア代表戦へ向けメキシコ・モンテレイへ出発したことを報じた。チュニジア代表は第１戦でスウェーデンに１―５で大敗しチームは監督交代を決断。新監督にルナール監督が就任した。この日は