フィリーズのアドリス・ガルシア外野手（33）が右広背筋の手術を受けるため、今季終了となると18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、ガルシアは10日（同11日）のブルージェイズ戦で7回に本塁へ送球後、途中交代していた。復帰には6〜8カ月かかる見込みで、今季中の復帰は絶望的だが、来季開幕には間に合う見通しという。キューバ出身のガルシアは16年に巨人に在籍も1軍でわずか4