住宅ローンを組んで家を購入する際、多くの人が気になるのが住宅ローン控除です。ただし、制度の名前は知っていても、「13年間で実際にいくら戻るのか」「自分の年収で控除額を上限まで受けられるのか」まで具体的にイメージできている人は多くないと思われます。 特に2026年以降は、住宅の省エネ性能や世帯の状況によって控除の上限が変わるため、購入前に大まかな目安を知っておくことが大切です。