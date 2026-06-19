近年は食品や光熱費など、さまざまなものの値上がりが続いています。そのため、「現金で持っているだけでは損をしてしまうのでは？」と感じる人もいるようです。 特に、500万円もの資産をタンス預金として保有している場合、そのままにしておくべきか迷うこともあるでしょう。そこで今回は、60代からNISAを始めるメリットや注意点について考えていきます。 60代のタンス預金「500万円」はもったいない？ 物価上昇で