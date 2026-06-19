「築6年になる戸建てなのに、なぜ固定資産税が全然下がらないのだろう……」と疑問に感じる人は少なくありません。住宅は年数がたてば価値が下がるイメージがありますが、固定資産税は単純に築年数だけで決まるわけではないため、税額が変わらないケースもあります。 本記事では、固定資産税の仕組みや評価額の見直し時期、一戸建て住宅で税額が下がりにくい理由などについて解説します。 固定資産税は