家族が亡くなると、一定の条件を満たした遺族は遺族年金を受け取れる場合があります。しかし、すでに離婚している元配偶者が亡くなった場合はどうなるのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では「離婚している元夫が亡くなった場合、元妻が遺族年金を受け取れるのか」について、子どもがいる場合や元夫が再婚している場合も含めてご紹介します。 離婚した元妻は遺族年金を受け取れる？ 遺族年金には、亡
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
- 2. 電車で男性に注意 寺田心に賛否
- 3. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 4. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 5. 日テレ「THE W」の開催終了へ
- 6. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
- 7. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
- 8. 「またか」山田邦子が意味深文章
- 9. こち亀公式サイトに前代未聞機能
- 10. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
- 1. 大阪で結核の集団感染 1人が死亡
- 2. 富士山の救助有料化 本格協議へ
- 3. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
- 4. マイナ保険証の利用率 68%超え
- 5. 妊婦はねられ死亡 生まれた赤ちゃんに重い障害「無念計り知れない」 被告の女（50）に禁錮2年6か月の実刑判決 愛知・一宮市
- 6. 西武新宿駅構内で催涙スプレーか
- 7. 父死亡 風呂場に血のついた木刀
- 8. 高市首相 G7で「孤立」指摘続出
- 9. 監禁殺人 常軌を逸した遺体の姿
- 10. 生活保護受給者の遺体を半年放置
- 1. 「紅プリンセス」中国に流出か
- 2. 「朝ごはん抜きは太る」理由
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. ワークマンの2900円靴の「罪」
- 5. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
- 6. G7でAIの安全な利用議論 日本は
- 7. 藤井聡太棋王の隣に美女 正体は
- 8. オランダで「青」雅子さまの思い
- 9. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
- 10. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
- 1. 紐なしバンジーで死亡 恋人卒倒
- 2. 「日本人みな同じ顔」発言を謝罪
- 3. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
- 4. ガソリン価格水準 戦闘前に戻る?
- 5. リロの声優務めた 米女優が死去
- 6. 言葉失う 日韓のコミュ術に違い
- 7. 韓国女性への「つり目態度」物議
- 8. 中国、G7の高市首相の表明に反発
- 9. 宇宙人これまで現れず 理由3つ
- 10. ウ軍 モスクワなどに無人機攻撃
- 1. 【もはや清々しい】広告費をかけて消される広告を出したチルアウト、今度はPR記事で「ぜひ消してください」と叫ぶ
- 2. ロッテ アイス値上げ発表を中止
- 3. 「シエンタ」16万台をリコール
- 4. ロッテがアイス価格改定発表中止
- 5. キオクシアが「1株8万円」で高すぎる！ 金額指定取引で“1万円分だけ購入したい”けど、少額では意味がない？ 100株買うには「800万円」…値がさ株を“0.1株購入”するメリットとは
- 6. 東京一極集中の裏 九州に大変化
- 7. 住民激減 廃墟の都市ヤバすぎた
- 8. 「クラフトボス」など値上げへ
- 9. W杯観客席のビキニ美女 正体はAI
- 10. ホンダ 社長の役員報酬が6割減
- 1. 文科省も騙された架空の大学
- 2. 偽ロボット認証詐欺 最新の手口
- 3. [てっぱんアプリ！] 電子マネーだけじゃない「Google ウォレット」、アナログのチケット・会員証も管理しよう
- 4. Type-CポートからHDMIとVGAへ同時出力！2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ
- 5. 決勝登壇社15社が決定！日本最大級のピッチイベント「IVS2026 LAUNCHPAD」
- 6. クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
- 7. Firefly AIアシスタント機能拡充
- 8. Appleは2027年春に第2世代iPhone Airを発売か、超広角カメラを追加した背面デュアルカメラ搭載＆バッテリー駆動時間も向上か
- 9. AI需要の高まりでTSMCの生産能力が限界へ、Google・NVIDIA・AMD・テスラなどはSamsungを代替パートナーとして検討中
- 10. 新品・中古カメラ人気ランキング
- 11. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 12. HDMIケーブル1本で接続！幅50cmのコンパクトサウンドバー
- 13. 電子工作時の小ネジの紛失やドライバー類の転落を防いでくれる「耐熱・断熱 シリコン作業マット」
- 14. Nintendo Switch／Switch 2両方に対応 ミニマルなポータブルドック
- 15. 写真1枚で他人になりすましてライブ配信可能なAIアプリ「Deep-Live-Cam」が登場、ウェブカメラに映る顔をリアルタイムで上書き可能
- 16. わずか10KBのRAMで動く組み込みシステム向けにJavaScriptプログラムをコンパイルして実行できる「MicroQuickJS」
- 17. 台湾の国民的家電 大同電鍋に
- 18. 車中泊・ペット・電力の新常識、EcoFlowが「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」出展
- 19. 最大20％還元「かなトク！」キャンペーン本日スタート！
- 20. サーティーワンが募金するとアイス1個を無料プレゼントする「Free Scoop」を例年通り実施
- 1. DAZN Soccer 解約希望者に返金へ
- 2. DAZN 新規受付を停止すると発表
- 3. 日テレ「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」本田圭佑選手による解説が決定！ 前日特番にも生出演
- 4. 大谷の要求「賢いとは言えない」
- 5. 楽天の監督を「やりたがらない」
- 6. 森保J試練 久保建英が次戦欠場へ
- 7. まさか…大谷翔平が一夜で陥落
- 8. 佐藤被告 知人が明かす素行不良
- 9. 久保建英いなくても「問題ない」
- 10. トゥヘル監督がFIFAに異例の訴え
- 1. 電車で男性に注意 寺田心に賛否
- 2. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
- 3. 日テレ「THE W」の開催終了へ
- 4. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
- 5. 「またか」山田邦子が意味深文章
- 6. こち亀公式サイトに前代未聞機能
- 7. 永野芽郁 二股不倫疑惑に反論か
- 8. さんま 玉緒さん葬儀に異例参列?
- 9. 板野友美 娘への「塩対応」賛否
- 10. 長尾謙杜が謝罪 また何かでる?
- 1. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
- 2. しまむら「着痩せ」神アイテム
- 3. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
- 4. ここまで衰えが…母の老いに絶望
- 5. Z世代から支持 新作ランジェリー
- 6. 大団円を迎えた嵐が「老若男女に愛された」最大の理由。“元祖国民的アイドル”とは違う強みで時代を掴んだ5人の凄まじさ
- 7. ローラ 自身のブランド終了へ
- 8. 一番辛いのは子どもだ 強く警鐘
- 9. 顔合わせ＆結婚式で義母が大暴走
- 10. 4年も隠し続けたいじめヒロイン