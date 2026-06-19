家族が亡くなると、一定の条件を満たした遺族は遺族年金を受け取れる場合があります。しかし、すでに離婚している元配偶者が亡くなった場合はどうなるのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では「離婚している元夫が亡くなった場合、元妻が遺族年金を受け取れるのか」について、子どもがいる場合や元夫が再婚している場合も含めてご紹介します。 離婚した元妻は遺族年金を受け取れる？ 遺族年金には、亡