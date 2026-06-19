今度のディズニー・ヒロインは、現代の高校生だ！ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ビリーと魔法のはじまり』が、2026年12月4日（金）に日本公開されることが決定した。あわせて、ティザー予告とティザーポスターが公開されている。 原題は『Hexed』。『白雪姫』『シンデレラ』『アラジン』『アナと雪の女王』など、世代を超えて愛される“魔法”の物語を紡いできたディ