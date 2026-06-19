“軽トラ女子”として人気を集めるグラビアアイドルの三田悠貴が、17日までに自身のインスタグラムを更新。軽トラックを運転するオフショットを公開し、注目を集めている。【写真】「かわいい！」愛車の運転席で美脚を披露した三田悠貴三田は「TVerにて『道との遭遇』全国放送中」と報告し、「今週の『軽トラ女子 四国一周旅』は徳島県へ」と投稿。愛車の軽トラックで徳島県を巡る様子を紹介した。続けて「お芋づくしの道の