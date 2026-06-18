作家でタレントの宮田愛萌が7月18日と19日の2日間、東京・恵比寿のHIROSHIGE GALLERYにて、自身が編集長を務める写真集制作プロジェクト「#6E0304」の第4回特別写真展を開催する。 本展は、宮田愛萌さんが編集長を務め、完全撮り下ろしの写真集を月額制で毎月自宅に届ける期間限定サービス「#6E0304」の一環として行われる。2025年4月に開始された同プロジェクトの特別空間が、季節のログインして続きを読むThe post 宮田愛萌、東