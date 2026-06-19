移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、言葉のパズルで頭を動かしてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズル遊びにすると、新鮮なひらめきが得られるものです。今回は、人との交流や、目標に向かうための準備を連想させる言葉を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：け ＋ □