お笑い芸人のキンタロー。さんは6月17日、自身のInstagramを更新。テカテカの顔面がアップになったショットを公開しました。【写真】“お面に似てる”キンタロー。「本当のセルロイド人形かと思ったわ」キンタロー。さんは「〜ノンフィクション〜顔面テカテカ秘話1顔面のテカテカ…キンタロー。のネタのメイクで何度かテカテカにさせまして皆様お馴染みになってきておりますでしょうか？」とつづり、1枚の写真を投稿。顔全体