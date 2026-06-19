走りを損なわずにワゴンの姿を実現トヨタを代表するFRスポーツカー「86」と聞けば、多くの人が流麗な2ドアクーペの姿を思い描きます。しかし、その歴史の中には、ステーションワゴンの実用性を組み合わせた異色のコンセプトモデルが存在していました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「86ワゴン」です！（27枚）それが、2016年にトヨタのオーストラリア法人が企画したプロトタイプ「86シューティングブレーク コン