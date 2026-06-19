開催国カナダにアクシデントが発生した。カナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）でカタール代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦した。悲劇の場面は３−０とリードして迎えた51分だった。左サイドでボールを受けた24歳のMFイスマエル・コネが、背後からカタール代表MFアシム・マディボのタックルを受けて転倒する。コネはピッチに倒れ込んだまま苦悶の表情を浮かべた。リプレイ